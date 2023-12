La risposta dell’Union Berlino a Reichart: “Nessuno toglierà ai tifosi le trasferte al Bernabeu e al Maradona”

L’Union Berlino ha risposto sui propri canali sociali alle parole dell’ad della Superlega Reichart. L’amministratore delegato, per promuovere la scelta di una competizione a tre livelli con le squadre meno blasonate costrette a partite dalla lega più bassa anche in caso di vittoria dei rispettivi campionati (vedi Girona, Leverkusen e Aston Villa), aveva detto “per alcune squadre più piccole, la Champions League non è una ricompensa ma una punizione. I club vogliono stabilità e un ambiente migliore dove hanno rivali del loro livello. L’esempio è l’Union Berlino, che in campionato si trova in una posizione peggiore dello scorso anno a causa della Champions”. Il club tedesco non si è fatto attendere e ha replicato a Reichart: “Nessuno potrà togliere ai nostri tifosi ciò che hanno vissuto andando in trasferta a Madrid al Bernabeu o a Napoli al Maradona. Visitare questi stadi è stato un qualcosa di utopico rispetto a quello che eravamo dieci anni fa”.