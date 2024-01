Frosinone, Angelozzi: “Huijsen alla Roma? Complimenti a lui”

“Il 4-0 al Napoli? Sono risultati che nell’arco di un anno possono capitare. Pensiamo a questa partita e ad affrontare questa partita giocandoci le nostre carte. Siamo dentro al mercato. Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea? Rimarranno fino a giugno, lo sapevamo. Abbiamo rapporti importanti con la Juventus che non si sarebbe mai permessa di riprendersi i giocatori. I ragazzi staranno con noi”. Lo ha detto il Direttore dell’Area Tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi a proposito del mercato di gennaio e del rapporto eccellente con i bianconeri, avversari stasera in Coppa Italia. Nella sessione di riparazione non è andato a buon fine l’affare Huijsen, finito alla Roma. Il Frosinone ha quindi ripiegato su Bonifazi: “Uno è giovane, l’altro esperto. C’è una differenza di nove anni. Avevo pensato di portare questo ragazzo, ma ha scelto di andare alla Roma: complimenti a lui”.