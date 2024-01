Juventus, Giuntoli: “Allegri mostro sacro. Può arrivare anche a 700 panchine con noi, non ha limiti”

“La Coppa Italia è molto importante, ci teniamo molto, è delicata e difficile, il Frosinone mette in difficoltà tutti in campionato e in Coppa Italia ha stupito tutti. Ogni partita è un esame, per noi stasera è molto importante, ci farebbe crescere di autostima andare in semifinale”. Lo ha detto il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro il Frosinone: “Samardzic? Siamo contenti della rosa che abbiamo, stiamo facendo cose straordinarie, non abbiamo esigenze particolari, se ci fossero delle possibilità corrette a livello economico e tecnico ma in questo momento evidentemente non ce ne sono state. Se conosco suo padre e l’ho incontrato? Posso conoscere tanti padri, abbiamo un obiettivo chiaro che è tornare in Champions, sarebbe passo in avanti economico e tecnico”.

E ancora sul mercato: “Vediamo se ci sono le condizioni, se c’è opportunità giusta sia tecnica che economica, non si può mettere per mettere. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo ansia. Stiamo facendo molto bene, col mister diciamo che facciamo grandi cose, ma per ora guardiamo indietro, non è per scaramanzia, poi faremo i conti alla fine”. Infine su Allegri e le 400 panchine: “Allegri un mostro sacro per noi. Può arrivare anche a 700 panchine qui, non ha limiti”