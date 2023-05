Formazioni ufficiali Verona-Empoli, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Verona-Empoli, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La salvezza passa in gran parte dal match del Bentegodi. Dopo il ko dello Spezia contro il Torino, gli scaligeri possono infatti operare il sorpasso, ma hanno bisogno di una vittoria. Un compito non semplice contro l’Empoli, già certo della salvezza e che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il poker rifilato alla Juventus. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 28 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-EMPOLI

VERONA: Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Veloso, Sulemana, Depaoli; Tameze, Ngonge; Djuric.

EMPOLI: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli.