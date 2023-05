Ligue 1: Psg al ritorno da Strasburgo accolto da soli tre tifosi (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 18

Il Psg pareggiando in casa dello Strasburgo 1-1 si è assicurato di essere campione di Francia nella stagione 2022/2023. Il gol di Messi ha permesso alla squadra di Galtier di vincere un titolo che in questa annata non è stato sempre nelle mani dei parigini, che hanno dovuto fronteggiare la concorrenza di Lens e Marsiglia. Come riporta RMC sport, al ritorno da Strasburgo Mbappé e compagni sono stati accolti da soli tre tifosi all’aeroporto a testimoniare il brutto rapporto della squadra con la tifoseria.