Formazioni ufficiali Udinese-Hellas Verona: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 3 dicembre. La formazione di Gabriele Cioffi insegue i tre punti tra le mura amiche in uno scontro diretto per la salvezza contro la sua ex squadra. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Cioffi e Baroni.

Le formazioni ufficiali

UDINESE: Silvestri, Ferreira, Kabasele, Perez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Success

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ake, Tikvic, Lucca, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen

Allenatore: Gabriele Cioffi

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano, Duda, Folorunsho, Suslov, Ngonge, Lazovic, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Faraoni, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Serdar, Cabal, Charlys, Calabrese, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni