Novara-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Vicenza, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Lo scontro si potrebbe definire come quasi un testa-coda, con il Vicenza proiettato sempre più in alto, grazie ad un periodo di forma importante e da tenere in considerazione ed un Novara, invece, regalato ad una continua crisi che non riesce a placarsi ed un penultimo posto che fa paura. Match dalle 14.00 di domenica 3 dicembre che sarà in diretta su Sky Sport 252 e NOW.