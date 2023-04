Formazioni ufficiali Udinese-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Udinese e Cremonese, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Squadra quasi al completo per Sottil, che deve rinunciare in vista di questo incontro solamente ai due lungodegenti Ebosse e Deulofeu, entrambi fuori fino al termine della stagione. Diverso il discorso per Ballardini, la cui squadra cerca il secondo successo consecutivo in questo campionato. Ciofani ha avuto la febbre negli ultimi giorni e quindi non sarà della partita. Assente anche il veterano Chiriches in difesa. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 23 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CREMONESE

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Beto, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Meitè, Castagnetti, Benassi; Buonaiuto; Tsadjout, Dessers. A diposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Pickel, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Galdames, Quagliata, Lochoshvili, Okereke, Basso Ricci. All. Ballardini.