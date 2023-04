Empoli-Inter, gol di Lukaku: tiro preciso e angolato, primo su azione da agosto (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Romelu Lukaku torna al gol e lo fa al Castellani di Empoli: l’Inter passa così in vantaggio al Castellani, 0-1 targato Big Rom che prende la mira dal limite e trova l’angolino. Il bomber nerazzurro, evidentemente rinfrancato dalla grazia concessa da Inzaghi, va a segno e porta avanti i suoi provando così a sbloccarsi: non segnava su azione da agosto. In alto ecco il video della rete.