Formazioni ufficiali Torino-Salernitana, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I granata, decimi in classifica a quota 31 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la nona vittoria e provare così a guadagnare posizioni. Dall’altra parte c’è la formazione campana, fanalino di coda della classifica, che va a caccia di una grande prestazione per provare a conquistare punti importantissimi in chiave salvezza. Calcio d’inizio fissato per le ore 12.30 di domenica 4 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-SALERNITANA

TORINO: Milinkovic-Savic, Tameze, Sazonov, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro, Vlasic, Sanabria, Zapata.

SALERNITANA: Ochoa, Pierozzi, Boateng, Pasalidis, Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric, Candreva, Kastanos, Tchaouna.