Pallanuoto, Campagna: “Puntiamo al pass olimpico, non dobbiamo avere paura”

Il Settebello si prepara all’esordio contro il Kazakistan ai Mondiali di Doha 2024, che mette in palio anche i pass olimpici. Proprio la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, sfumata agli Europei, è l’obiettivo principale degli azzurri di Sandro Campagna. “Dopo Zagabria abbiamo fatto un richiamo fisico e anche tattico al Centro federale di Ostia – spiega il commissario tecnico azzurro alla vigilia dell’esordio -. Poi ci siamo trasferiti a Dubai dove abbiamo sostenuto un common training con Grecia e Croazia che ci è servito per riprendere il ritmo partita“.

“Questi dieci giorni sono andati bene, perché sono serviti per recuperare energie fisiche e mentali. Ora siamo qui carichi sia per l’ambiente che per la posta in palio. Affronteremo tre partite difficili e penseremo step by step agli incontri. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa dal punto di vista del gioco ma pensiamo solo all’esordio col Kazhakistan. La tensione del pass olimpico ci deve dare stimoli e non trasformarsi in paura. Ora affrontiamo il primo match, poi penseremo alle chances che ci fornirà il calendario. Noi punteremo al massimo, siamo ambiziosi e lo vogliamo dimostrare” ha concluso Campagna.