Formazioni ufficiali Torino-Empoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino e Empoli, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Juric ritrova Linetty dopo la squalifica, mentre Andreazzoli se da un lato potrà contare di nuovo su Baldanzi, dall’altro dovrà rinunciare a un elemento altrettanto fondamentale come Caputo in attacco. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-EMPOLI

TORINO: Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda, Vlasic, Sanabria, Zapata

EMPOLI: Berisha, Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Maleh, Fazzini, Cambiaghi, Shpendi