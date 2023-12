Filipe Luis rivela: “Simeone chiamava Messi il ‘nano’, non usava mai il suo nome”

Tra il 2010 e il 2019 i duelli tra Filipe Luis e Leo Messi sono stati un’abitudine per i tifosi di Atletico Madrid e Barcellona. Il terzino brasiliano del Flamengo ha ripercorso quei momenti al Charla Podcast, svelando anche un appellativo offensivo che il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone riservava al fuoriclasse argentino negli spogliatoi. “Prima delle partite contro il Barça, non ha mai usato il nome di Messi… Lo chiamava sempre ‘il nano'”, le parole di Filipe Luis riportate da Marca. Uno stratagemma, secondo Filipe Luis, “per non incuteremo timore nei giocatori che avrebbero dovuto affrontarlo in campo”. Poi ricorda: “Ci sono allenatori che mettono un giocatore a controllare Messi, altri ne mettono due o tre. All’Atletico Simeone ne mise quattro. E dopo che segnò un gol, di chi era la colpa? Da nessuno. Avevamo tutti fatto bene il nostro lavoro, ma era Messi”. Insomma, pochi dubbi sulla domanda delle domande: “Messi è il miglior giocatore che abbia mai affrontato”, spiega Filipe Luis.