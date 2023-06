Formazioni ufficiali Spezia-Verona: spareggio salvezza Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia-Verona, spareggio salvezza di Serie A 2022/2023. Sarà il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia a decretare quale squadre retrocederà nella cadetteria. Secondo i bookmakers gli scaligeri scenderanno in campo leggermente favoriti, ma in un match del genere, che di fatto vale una stagione, è anche difficile sbilanciarsi in pronostici di ogni tipo. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Spezia: Dragowski, Wisniewski, Ampadu, Nikolau, Ferrer, Bourabia, Esposito, Zurwowski, Reca, Shomurodov, Nzola.

Verona:Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni, Suleman, Tameze, Depaoli, Lazovic, Ngonge, Djuric.