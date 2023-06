24 Ore Le Mans, Giovinazzi: “Momento davvero speciale, ho realizzato un mio sogno”

Trionfo della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans. La Rossa 499P numero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi è tornata al successo a quasi sessanta anni di distanza dall’ultima volta quando Jochen Rindt e Masten Gregory vinsero con la 250 LM nel 1965. Un risultato incredibile, che ha avuto un sapore particolare come raccontato da Giovinazzi: “Per me da italiano è un momento davvero speciale. Dopo aver conquistato la Hyperpole eravamo molto felici, ma non ci aspettavamo di sopravvivere 24 ore. Invece è accaduto. Abbiamo mostrato nelle gare precedenti di avere un’auto veloce. Le Mans è una pista poco abrasiva, non c’è un degrado gomme elevato e questo ci ha aiutati. Ci sono poche gare al mondo che da pilota guardi con tanta ammirazione e desiderio di vincere come questa: per me le altre due sono Indianapolis e il GP di F1 a Monza. Ho realizzato un mio sogno correndo e vincendo la 24 Ore”.