Formazioni ufficiali Spezia-Lecce, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia-Lecce, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Due squadre che arrivano a questo match dopo delle prestazioni decisamente convincenti messe in mostra nel corso del primo turno dopo la sosta Mondiale. L’esito non è lo stato lo stesso, dato che i salentini sono riusciti ad avere la meglio sulla Lazio, mentre i liguri sono stati ripresi nei minuti di recupero dall’Atalanta. Entrambe però vogliono dar seguito a quanto fatto vedere dal punto di vista della prestazione. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-LECCE

SPEZIA: Dragowski; Holm, Ampadu, Bourabia, Gyasi, Reca, Kiwior, Nzola, Bastoni, Amian, Nikolaou.

LECCE: in attesa