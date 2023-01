Dall’hockey a OnlyFans: chi è Mikayla Demaiter, la star del ghiaccio più sexy del mondo

Con oltre un milione di follower su Instagram e un enorme seguito anche su OnlyFans, Mikayla Demaiter è una delle modelle più famose sui social. Eppure la carriera intrapresa dalla 22enne canadese tutto lasciava presagire tranne che decidesse di vendere le sue foto intime sul celebre sito per adulti. Mikayla era infatti una giocatrice di hockey su ghiaccio, di ruolo portiere per i Bluewater Hawks nella Provincial Women’s Hockey League. A un certo punto ha però deciso di tracciare un solco con la sua vita precedente e dedicarsi alla pubblicazione di contenuti hot per i suoi numerosi seguaci.

“Sentivo la necessità di un cambiamento radicale” ha spiegato la ragazza dell’Ontario, che in un’intervista al Daily Star ha poi aggiunto: “Non mi pento della mia scelta. Era ora di girare pagina e non vedo l’ora di scoprire cosa avrà in serbo per me il futuro“. Eppure l’hockey non è definitivamente uscito dalla sua vita. In alcune foto sexy, sullo sfondo c’è infatti proprio il ghiaccio. Di seguito alcuni dei suoi migliori scatti.

