Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino-Verona, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, ma entrambe vogliono conquistare i tre punti per portarsi dal lato sinistro oltre che per ritrovare una vittoria che manca da varie giornate. Secondo i bookies, saranno i granata a scendere in campo con i favori del pronostico. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 2 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-VERONA

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilić, Lazaro; Seck, Radonjić; Zapata.

VERONA:Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz.