Formazioni ufficiali Sassuolo-Genoa, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Genoa, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Alberto Gilardino deve ancora fare a meno di Retegui, che negli ultimi due mesi si è sostanzialmente visto solo un paio di volte, e non al meglio in entrambe le occasioni. Dionisi ritrova Tressoldi dopo il turno di squalifica, ma dovrà decidere se dargli o meno un’altra chance dopo i tanti errori di questo avvio di stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-GENOA

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Boloca, Henrique, Castillejo, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti

GENOA: Martinez, Bani, Dragusin, De Winter, Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez, Gudmundsson, Ekuban