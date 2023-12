Probabili formazioni Torino-Udinese, diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Udinese, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino in campo i granata e i friulani in una partita molto interessante in cui si sfidano due squadre fisiche che devono far punti per i rispettivi obiettivi, la corsa europea e la salvezza. Si parte alle ore 15 di sabato 23 dicembre, diretta tv su Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Ivan Juric e Gabriele Cioffi.

TORINO – Ancora una partita in casa per Juric che non rinuncia all’idea delle due punte pesanti e schiera ancora Zapata in coppia con Sanabria, con Vlasic a ispirarli. Squalificato Bellanova.

UDINESE – Lucca dal 1′ insieme a Pereyra nel tandem offensivo, Thauvin dalla panchina. Torna Ferreira in difesa dopo la squalifica, stop per Payero e al suo posto Lovric.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Nguessan, Schuurs

Squalificati: Bellanova

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Pereyra 55% – Thauvin 45%

Indisponibili: Ebosse, Bijol, Vivaldo, Deulofeu, Brenner, Semedo

Squalificati: Payero