Formazioni ufficiali Sampdoria-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sampdoria e Udinese, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Due squadre che cercano disperatamente la vittoria, seppur per motivi diversi. I blucerchiati sono protagonisti di una lotta contro il tempo per raggiungere la salvezza, i bianconeri si trovano in una buona posizione di classifica ma dopo lo straordinario avvio di campionato sono ormai in crisi di risultati da circa tre mesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-UDINESE

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Leris, Winks, Djuricic, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Verre, Rincon, Vieira, Murillo, Quagliarella, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti, Zanoli. All. Stankovic

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Deulofeu, Abankwah, Ebosse, Nestorovski, Pereyra, Pafundi.