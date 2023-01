Golf, PGA Tour: Rahm e Thompson in testa al “The American Express”

John Rahm e Davis Thompson sono in testa alla classifica del “The American Express”, tappa del PGA Tour di golf. Favorito verso l’ultima giornata è lo spagnolo, qui già vincitore nel 2018 e a caccia del quarto successo nelle ultime sei gare disputate tra PGA e DP World Tour. Con una vittoria Rahm salirebbe al terzo posto del ranking mondiale, ma è in bilico anche la prima posizione. Presente nei primi dieci, infatti, Scottie Scheffler, che ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica data l’assenza in California di McIlroy.