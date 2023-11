Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Lazio, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre che hanno bisogno di una vittoria per uscire da un periodo non felice. In particolare i granata che ancora cercano il primo successo in questo campionato. Inzaghi, però, deve fare a meno di Dia. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 25 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA: Costil, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric, Candreva, Kastanos, Ikwuemesi

LAZIO: Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Kamada, Anderson, Immobile, Zaccagni