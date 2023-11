Pattinaggio di figura, NHK Trophy 2023: Beccari-Guarise e Ghilardi-Ambrosini sul podio. Guignard e Fabbri perdono imbattibilità

Si è chiusa a Osaka l’ultima tappa del Grand Prix ISU 2023 che ha emesso gli ultimi verdetti per quel che riguarda la qualificazione alle Finali in programma a Pechino dal 7 al 10 dicembre prossimi. Due medaglie d’argento e una di bronzo per i colori italiani hanno aggiunto due rappresentanti italiani alla lista degli atleti che si contenderanno in Cina il titolo delle Finali del Grand Prix: ai campioni europei della danza Guignard/Fabbri si è aggiunta anche la coppia d’artistico composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che si aggiungono a Sara Conti e Niccolò Macii, già qualificati dopo il secondo posto ad Espoo la settimana scorsa.

Nella gara di danza non ce l’hanno fatta, Charlene Guignard e Marco Fabbri, a mantenere l’imbattibilità agonistica in questo 2023/24. Nonostante abbiano stabilito il loro record stagionale, i campioni europei sono stati superati di 63 centesimi dalla coppia britannica Fear/Gibson, che con una splendida interpretazione del medley dalla colonna sonora dei film “Rocky” hanno sovvertito la classifica della danza ritmica e hanno poverizzato il loro stesso record personale innalzandolo di quasi 10 punti. Si tratta della prima vittoria per i britannici in una prova del Grand Prix che con questa affermazione e con la medaglia d’argento ottenuta a Skate Canada completano la lista di qualificati per le Finali del Grand Prix di Pechino. Terzo posto per i lituani Reed/Ambrulevicius, distanziati però di quasi 20 punti dalle prime due coppie in classifica, che in questo modo terminano il Grand Prix in settima posizione della classifica generale risultando quindi i primi degli esclusi dalle Finali.

E si sono dovuti accontentare dei gradini più bassi del podio anche le due coppie italiane impegnate nella gara delle coppie d’artistico. Dopo il quarto posto dello short program, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sono riusciti a sopravanzare gli australiani Golubeva/Giotopoulos Moore conquistando la medaglia di bronzo grazie a una solida prestazione nel libero nonostante il problema sul triplo salchow in parallelo che li aveva afflitti anche nella giornata di venerdì. Davanti a loro si sono piazzati Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, anche loro incappati in un errore nel triplo salchow in parallelo e in una mano di troppo sul ghiaccio all’arrivo del triplo loop lanciato, ma comunque in grado di difendere la seconda posizione del programma corto. Irraggiungibili invece i tedeschi Hase/Volodin, alla seconda vittoria in otto giorni, che hanno staccato le due coppie italiane di oltre 10 punti.

Con questo risultato la coppia teutonica balza al secondo posto della graduatoria del Grand Prix, conquistando quindi un lasciapassare per le Finals insieme con gli azzurri Ghilardi/Ambrosini, che diventano così la seconda coppia italiana a qualificarsi dopo Conti/Macii. Peccato per Beccari/Guarise, che saranno le seconde riserve a Pechino, i quali hanno ottenuto gli stessi piazzamenti di Ghilardi/Ambrosini e Pavlova/Sviatchenko, ma la loro somma dei punteggi ricevuti è risultata la più bassa.

La vittoria nel singolo maschile è stato un affare tutto in famiglia tra i due pattinatori giapponesi Shoma Uno e Yuma Kagiyama, che hanno fatto il vuoto dietro di loro lasciando a più di trenta punti il terzo classificato, lo svizzero Lukas Britschgi, alla sua prima medaglia nel Grand Prix. La vittoria è andata al più giovane dei due il ventenne Kagiyama, da poco allenato da Karolina Costner, che nonostante una caduta sul secondo triplo axel è riuscito comunque a ottenere il secondo punteggio più alto nel programma libero proteggendo il primo posto dalla rimonta di Uno, fermatosi a soli due punti di distacco. Questo risultato comunque consente a entrambi i protagonisti di competere alle Finali di Pechino insieme al loro connazionale Miura, i due francesi Siao Him Fa e Aymoz e allo statunitense Malinin. Buon sesto posto finale per l’italiano Gabriele Frangipani, che ha recuperato due posizioni rispetto al libero di venerdì.

Risultato a sorpresa nel singolo femminile, nel quale si è imposta la statunitense Ava Marie Ziegler, quinta dopo il programma corto, che grazie a un programma senza errori è riuscita a sopravanzare la connazionale Lindsay Thorngren che aveva concluso in testa il primo segmento di gara. Una caduta sul triplo salchow e un errore sul successivo triplo flip hanno compromesso la prova di Thorngren, che si è dovuta così accontentare del terzo programma libero della serata e della medaglia d’argento complessiva. Terzo posto per Nina Pinzarrone, che ha in questo modo ottenuto abbastanza punti per essere la seconda pattinatrice del Belgio a qualificarsi per le finali dopo la vicecampionessa europea Loena Hendrickx.

Completate le liste dei sei rappresentanti qualificati per ogni disciplina, il Gran Prix ISU 2023 si appresta a vivere il proprio atto conclusivo con le Finali che andranno in scena al Capital Indoor Stadium di Pechino, lo stesso impianto che durante i Giochi Olimpici 2008 ospitò le gare di pallavolo.

Si inizierà giovedì 7 dicembre con il programma corto delle coppie d’artistico alle ore 17.55 locali (10.55 in Italia), seguito dal programma corto maschile alle ore 19.07 locali (le 12.07 in Italia). Il giorno seguente, 8 dicembre ci sarà subito il programma libero delle coppie d’artistico alle 16.45 locali (le 09.45 in Italia), seguito dal programma corto femminile alle 19.55 locali (le 12.55 in Italia) e dalla danza ritmica alle 21.00 locali (le 14.00 in Italia). Ultima giornata di gare, prima del gala conclusivo, sarà quella di sabato 9 dicembre, quando alle 17.50 locali (le 10.50 in Italia) ci sarà la danza libera, quindi alle 19.10 locali (le 12.10 in Italia) ci sarà il libero femminile per poi chiudere alle 20.27 locali (le 13.27 in Italia) con il libero maschile.

I RISULTATI COMPLETI

Danza su ghiaccio

1 Lilah FEAR/Lewis GIBSON GBR 215,19

2 Charlene GUIGNARD/Marco FABBRI ITA 214,56

3 Allison REED/Saulius AMBRULEVICIUS LTU 196,86

4 Juulia TURKKILA/Matthias VERSLUIS FIN 191,01

5 Loicia DEMOUGEOT/Theo LE MERCIER FRA 187,76

6 Emily BRATTI/Ian SOMERVILLE USA 183,43

7 Marie-Jade LAURIAULT/Romain LE GAC CAN 176,26

8 Lorraine MCNAMARA/Anton SPIRIDONOV USA 167,84

9 Misato KOMATSUBARA/Tim KOLETO JPN 167,61

Singolo Donne

1 Ava Marie ZIEGLER USA 200,50

2 Lindsay THORNGREN USA 198,73

3 Nina PINZARRONE BEL 194,66

4 Haein LEE KOR 188,95

5 Yuna AOKI JPN 184,46

6 Anastasiia GUBANOVA GEO 184,32

7 Yelim KIM KOR 183,19

8 Mai MIHARA JPN 172,64

9 Wakaba HIGUCHI JPN 165,69

10 Seoyeong WI KOR 158,15

11 Lea SERNA FRA 156,04

12 Lindsay VAN ZUNDERT NED 125,82

Coppie di artistico

1 Minerva Fabienne HASE/Nikita VOLODIN GER 202,51

2 Lucrezia BECCARI/Matteo GUARISE ITA 190,31

3 Rebecca GHILARDI/Filippo AMBROSINI ITA 186,47

4 Anastasia GOLUBEVA/Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 185,39

5 Daria DANILOVA/Michel TSIBA NED 177,54

6 Chelsea LIU/Balazs NAGY USA 172,60

7 Kelly Ann LAURIN/Loucas ETHIER CAN 160,79

8 Yuna NAGAOKA/Sumitada MORIGUCHI JPN 135,39

Singolo Uomini

1 Yuma KAGIYAMA JPN 288,39

2 Shoma UNO JPN 286,55

3 Lukas BRITSCHGI SUI 254,60

4 Nika EGADZE GEO 237,34

5 Camden PULKINEN USA 229,32

6 Gabriele FRANGIPANI ITA 227,15

7 Deniss VASILJEVS LAT 221,95

8 Aleksandr SELEVKO EST 221,43

9 Tatsuya TSUBOI JPN 216,62

10 Luc ECONOMIDES FRA 211,12

11 Wesley CHIU CAN 209,16

12 Mihhail SELEVKO EST 207,58