Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus: Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Juventus, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Allegri cerca il ritorno alla vittoria in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Lazio. Di seguito, ecco le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Davide Nicola per questo match dell’Arechi.

Le formazioni ufficiali

Salernitana: Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, L.Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic