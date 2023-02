Moggi sul Milan e Pioli: “Squadra in totale confusione, allenatore più confuso della squadra”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha commentato la situazione di difficoltà che sta affrontando il Milan di Stefano Pioli. Queste le sue parole, durante la sua rubrica su Libero “Il pallone di Luciano”: “Il Milan è in totale confusione, una squadra indifendibile e in una crisi al momento irreversibile. Mister Pioli poi è ancora più confuso dei suoi giocatori, difficile capire cosa sia successo dopo il match con la Roma. I rossoneri sono scarichi nelle gambe e mentalmente, subisce gli avversari sia tecnicamente che sul piano dell’agonismo. Difficile pensare come e quando potrà uscire da queste difficoltà”.