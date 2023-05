Formazioni ufficiali Salernitana-Atalanta, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Atalanta, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Gasperini recupera Hojlund, ma deve ancora fare a meno di Lookman per questa trasferta in terra campana. In più mancherà Maehle per squalifica. Granata invece quasi al completo, se escludiamo l’assenza del lungodegente Valencia e dello squalificato Bronn. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 13 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-ATALANTA

Salernitana: Ochoa, Daniliuc, Lovato, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Botheim, Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Samba, Bohinen, Bonazzoli, Troost-Ekong, Kastanos, Gyomber, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Candreva. Allenatore: Paulo Sousa.

Atalanta: Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Soppy, de Roon, Éderson, Zappacosta, Koopmeiners, Pašalić, Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Højlund, Demiral, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Domenico Palermo di Bari.

IV ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

V.A.R.: Luigi Nasca di Bari.

A.V.A.R.: Simone Sozza di Seregno.