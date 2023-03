Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Napoli e Atalanta, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Luciano Spalletti non avrà a disposizione Hirving Lozano e Giacomo Raspadori per infortunio, e manca anche Mario Rui squalificato. Dall’altra parte Gasperini recupera un po’ di giocatori: gli unici assenti sono Koopmeiners e Hateboer, con quest’ultimo che ha finito la sua stagione dopo la rottura del crociato. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ATALANTA

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson,Ruggeri; Pasalic; Hojlkund, Zapata.