FANTACALCIO – Empoli-Udinese, gol di Becao o autogol di Luperto? La decisione

L’Udinese sblocca la partita. Nel match contro l’Empoli, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Sottil trovano la rete del vantaggio su calcio d’angolo. Sugli sviluppi di corner arrivata il colpo di testa di Becao che finisce sulla schiena di Luperto e finisce in porta. Per gli amici del fantacalcio la Lega di Serie A, al momento, ha assegnato il gol a Becao. In caso di cambiamenti vi terremo aggiornati.