Formazioni ufficiali Monza-Lecce, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra brianzola va a caccia della terza vittoria di fila per consolidare l’ottavo posto. Il Lecce invece ha bisogno di punti per salvarsi e proverà a conquistarli al Brianteo per evitare di correre rischi all’ultima giornata. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 28 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-LECCE

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda