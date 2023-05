Zenga vola in Indonesia: diventerà direttore tecnico del Persita

Nuova avventura per Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter ha annunciato in diretta negli studi di Sky Sport che dall’1 luglio diventerà il direttore tecnico del Persita, club attualmente al nono posto della prima divisione indonesiana. “Vado a mettere un altro carro armato nel mio personale Risiko, lo piazzerò in Indonesia dove andrò a fare il direttore tecnico di una squadra per le prossime due stagioni. Cambio vita un’altra volta e mi faccio una bella esperienza per vedere tutto da un altro punto di vista, anche perché mi sento giovane perché come dice Ranieri devi sempre avere voglia e passione”.