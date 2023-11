Formazioni ufficiali Milan-Udinese: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. A San Siro Stefano Pioli cerca punti fondamentali per il cammino nei piani alti della classifica. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Gabriele Cioffi. Attesa per vedere all’opera Luka Romero, principale candidato per sostituire Pulisic. Ecco i giocatori in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Krunić, Reijnders, Leão; Jović, Giroud.

Udinese: Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardžić, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success