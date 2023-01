Formazioni ufficiali Milan-Sassuolo, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan e Sassuolo, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Stefano Pioli recupera due pedine fondamentali come Calabria e Theo Hernandez in extremis, ma dovrà fare a meno di Tomori al centro della difesa. Pronto a sostituirlo Kjaer di fianco a Kalulu. Soliti dubbi su chi affiancherà Leao nei tre dietro la punta centrale. Mister Dionisi non riesce a recuperare Pinamonti, quindi dovrebbe esserci di nuovo uno tra Defrel e Alvarez al centro dell’attacco. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 29 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SASSUOLO

MILAN: Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Giroud

SASSUOLO: Consigli; Marchizza, Erlić, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté