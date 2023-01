Probabili formazioni Lazio-Fiorentina, ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina, match valido per la ventesima giornata della Serie A 2022/2023. I biancocelesti tornano in campo per la seconda sfida consecutiva in casa dopo quella con il Milan. I viola arrivano dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. Appuntamento domenica 29 gennaio alle ore 18. Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni della sfida dello stadio Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ballottaggi: Marusic 55% – Hysaj 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Immobile, Gila

Fiorentina (4-2-3-1):Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Kouamé.

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Sottil, Cabral, Castrovillari, Quarta