Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. In vista a San Siro arrivano i blucerchiati, già aritmeticamente retrocessi in B ma determinati a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Obiettivo riscatto invece per la squadra di Pioli, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter e da una deludente sconfitta contro lo Spezia. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SAMPDORIA

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud

SAMPDORIA: Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella