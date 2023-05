LIVE – Vakifbank-Eczacibasi 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17): finale Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vakifbank Istanbul-Eczacibasi Dynavit Istanbul, finale della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Derby turco nella gara secca che assegnerà il titolo della massima competizione continentale per club. Ci sarà un po’ di Italia in questa finalissima grazie al tecnico Giovanni Guidetti e all’opposta Paola Egonu, che dopo aver eliminato il Fenerbahce Istanbul proveranno a trascinare il Vakifbank verso un altro trionfo. La formazione di Ferhat Akbas, che può contare su Tijana Boskovic, una delle opposte più forti al mondo assieme ad Egonu, è invece reduce dal successo contro Novara e va a caccia dell’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 20 maggio al Pala Alpitour di Torino, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale Vakifbank-Eczacibasi di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

VAKIFBANK – ECZACIBASI 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17)

QUARTO SET, MATCH E CHAMPIONS AL VAKIF! Egonu inarrestabile, autrice di ben 42 punti in quattro set

QUARTO SET – Egonu! 23-16

QUARTO SET – Bajema! 22-15

QUARTO SET – Numero 41 di Egonu, 20-14

QUARTO SET – Murata Gabi, 19-14

QUARTO SET – Ancora Vakif!! 18-12

QUARTO SET – Muro gabi, 17-12

QUARTO SET – Boskovic murata, 16-12

QUARTO SET – Gabi! 15-12

QUARTO SET – Errore di Boskovic, 14-12

QUARTO SET – Egonu arriva ai 40 punti! 13-12

QUARTO SET – Boskovic riporta il set in parità, 11-11

QUARTO SET – Break Vakif, 11-9

QUARTO SET – Boskovic a segno, 9-9

QUARTO SET – Mani out Baladin, 8-8

QUARTO SET – Ancora parità, 6-6

QUARTO SET – Ancora equilibrio, 4-4

QUARTO SET – Inarrestabile Egonu, 4-3

QUARTO SET – Boskovic! 3-3

QUARTO SET – A segno Egonu, 3-2

TERZO SET ECZACIBASI 25-23

TERZO SET – Mani out Egonu, 23-24

TERZO SET – Clamoroso errore del Vakif che spreca una free ball e regala set point alle avversarie, 22-24

TERZO SET – Errore di Boskovic, 21-22

TERZO SET – Ogbogu! 19-21

TERZO SET – Mani out Boskovic, 18-21

TERZO SET – Mani out Voronkova, 17-20

TERZO SET – Voronkova! 16-19

TERZO SET – Mani out Heyrman, 16-18

TERZO SET – Errore dell’azzurra, 15-17

TERZO SET – Mani out Egonu, 15-15

TERZO SET – Errore di Boskovic, 13-13

TERZO SET – Erman! 11-13

TERZO SET – Terzo consecutivo dell’Eczacibasi, 9-12

TERZO SET – Muro Boskovic, 9-11

TERZO SET – Altro muro Vakifbank, 9-9

TERZO SET – Muro Vakifbank, 8-9

TERZO SET – Fast di Heyrman, 7-9

TERZO SET – C’è il tocco del muro sull’attacco di Gabi, 7-8

TERZO SET – Ancora Egonu, 6-8

TERZO SET – Mani out Egonu, 5-7

TERZO SET – Baladin! 3-5

TERZO SET – L’azzurra non sbaglia più niente, 3-3

TERZO SET – A segno Egonu, 2-2

SECONDO SET VAKIFBANK 25-17

SECONDO SET – Diagonale Egonu, 23-16

SECONDO SET – Ace Egonu! 22-15

SECONDO SET – Mani out Egonu, 21-15

SECONDO SET – Errore Boskovic, 20-15

SECONDO SET – Attacca Egonu, 19-15

SECONDO SET – Egonu!! 14-11

SECONDO SET – Ancora Egonu dopo una grande azione del Vakif, 11-10

SECONDO SET – Egonu sfonda il muro, 10-10

SECONDO SET – Di nuovo parità, 9-9

SECONDO SET – Ace Vakifbank, 9-7

SECONDO SET – Muro Gabi, 7-7

SECONDO SET – Egonu a bersaglio, 6-7

SECONDO SET – Errore di Egonu al servizio, 4-6

SECONDO SET – Pallonetto Egonu, 3-4

SECONDO SET – Mani out Baladin, 2-4

SECONDO SET – Mani out Vakifbank, 1-3

SECONDO SET – Muro Baladin, 0-3

SECONDO SET – Subito break Eczacibasi, 0-2

PRIMO SET VAKIFBANK 27-25. Chiude Ogbogu

PRIMO SET – Boskovic murata, 26-25

PRIMO SET – Errore in battuta dell’Eczacibasi, 25-25

PRIMO SET – Invasione Vakifbank e parità, 24-24

PRIMO SET – Egonu consegna il primo set point alla sua squadra, 24-23

PRIMO SET – Diagonale Gabi! 23-23

PRIMO SET – Grandissima difesa dell’Eczacibasi che va a punto, 22-22

PRIMO SET – Boskovic murata, 22-20

PRIMO SET – Muro Vakifbank, 21-20

PRIMO SET – Out l’attacco di Boskovic, 20-20

PRIMO SET – Pallonetto Egonu, 19-20

PRIMO SET – Break Eczacibasi, 18-20

PRIMO SET – Pipe Egonu, 18-18

PRIMO SET – Ancora parità, 17-17

PRIMO SET – Risponde Egonu, 17-16

PRIMO SET – Diagonale di Boskovic! 16-16

PRIMO SET – Mani out Voronkova, 14-14

PRIMO SET – Quarto punto consecutivo del Vakifbank, 14-13

PRIMO SET – Muro e parità Vakifbank, 13-13

PRIMO SET – Egonu! 12-13

PRIMO SET – Muro Vakifbank, 11-13

PRIMO SET – Gabi!! 10-12

PRIMO SET – Diagonaler vincente Eczacibasi, 9-11

PRIMO SET – Ace di Ogbogu, 9-10

PRIMO SET – Sbaglia Egonu con il lungo linea, 6-9

PRIMO SET – Fallo di Egonu, 6-8

PRIMO SET – Di nuovo equilibrio, 6-6

PRIMO SET – Murata Egonu, 6-5

PRIMO SET – Pipe Gabi, 6-4

PRIMO SET – Diagonale stretta Egonu, 5-4

PRIMO SET – Ancora Boskovic e parità, 4-4

PRIMO SET – Rimedia Boskovic, 4-3

PRIMO SET – Errore di Boksovic, 4-2

PRIMO SET – Ace Vakifbank, 3-2

PRIMO SET – Diagonale stretta di Egonu, 2-2

PRIMO SET – Mani out Egonu, 1-1

PRIMO SET – Si parte! Boskovic sblocca il match, 0-1

17.25 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della finale della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley tra Vakifbank e Eczacibasi