Juventus, Douglas Costa posta il video dei bianconeri. Il brasiliano vuole il ritorno?

Nuovo indizio social nella telenovela che vede Douglas Costa pronto a tornare alla Juventus dopo le tre stagioni insieme dal 2017 al 2020. Il brasiliano, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, ha ripubblicato su Instagram un video della Juventus che immortala proprio Douglas Costa in uno dei suoi classici dribbling. Dopo le parole dei giorni scorsi ecco quindi un nuovo contatto tra le parti, con l’ex Bayern Monaco che non ha negato contatti con diversi club tra cui anche la Vecchia Signora.

Dall’altra parte però è tutta da verificare la volontà di Allegri e Giuntoli di volersi rinforzare con una “minestra riscaldata” nella sessione invernale di calciomercato. Una situazione simile riguarda anche Federico Bernardeschi, il cui nome è rimbalzato più volte sulla stampa accanto a quello della Juventus nei giorni scorsi.