Formazioni ufficiali Lecce-Torino, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Il lunch match di questo turno va in scena al Via del Mare e mette di fronte giallorossi e granata. La squadra di Baroni cerca punti salvezza, mentre i ragazzi di Juric sognano l’Europa. Chi la spunterà? Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-TORINO

LECCE: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Di Francesco

TORINO: Milinkovic-Savic, Gravillon, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez, Miranchuk, Radonjic, Sanabria