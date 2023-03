Biaggi: “Con le moto è stato un colpo di fulmine, io e Rossi due cretini a farci la guerra tramite la stampa”

Max Biaggi ha rilasciato una lunga intervista a Sky, raccontandosi a 360 gradi: “Ho deciso di iniziare a correre perché una volta sono andato a Vallelunga e ho cominciato a girare bene. Sentivo di essere nato per quello. All’inizio eravamo solo io e mio padre, con lui che mi faceva anche da meccanico. Avevamo una Honda Nsr 125 per la Sport Production alla quale abbiamo apportato alcune modifiche. Visto che andavo forte mi notò l’Aprilia e un meccanico disse a mio padre che avrei potuto fare bene. All’inizio non sapevo nulla delle moto, ma poi è stato un colpo di fulmine“.

“Io e Rossi siamo stati due cretini, ci siamo fatti la guerra attraverso la stampa invece di chiarirci faccia a faccia – ha proseguito il sei volte vincitore dei Mondiali tra 250 e Superbike, per poi parlare del suo impegno con l’Aprilia – Ho un bel rapporto con Massimo Rivola e tutto il team. Quest’anno avremo una squadra satellite, che credo rappresenti un valore aggiunto. Potremo evolvere in maniera più rapida“.