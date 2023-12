Salto con gli sci: a Garmisch seconda vittoria consecutiva per Nika Prevc, Sieff 41esima

Terminato l’ultimo appuntamento di questo 2023 con il “2 Nigths Tour” della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci. Nella località di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, a trionfare è la slovena Nika Prevc, terzo membro della famiglia del salto con gli sci. La ragazza bissa il primo successo dell’ultima tappa, dove i Prevc hanno pareggiato (ora superato con due successi) il record di tre fratelli diversi a vincere nella stessa disciplina in prove singolari, dopo Peter e Domen. Cene invece si è fermato al podio. A seguire secondo gradino del podio per Eirin Maria Kvandal, terza Abigail Strate.

In casa Italia brutta prova per Lara Malsinier 47esima con 64.1 punti e fuori già alle qualificazioni. Sfortunata Annika Sieff, che si ferma ad un passo dal taglio in 41esima posizione con 77.9 punti, a soli 4 decimi dal turno successivo.

Nel primo salto di gara l’unica donna della famiglia Prevc è al comando della classifica. Nika guida la prima serie con un salto da 133m che le vale il punteggio di 135.2 punti. Al secondo posto si attesta la norvegese Eirin Maria Kvandal: i suoi 126.5m le valgono 127.6 punti. Sul terzo gradino del podio c’è l’austriaca Eva Pinkelnig, che con 129.5m guadagna 126.9 punti.

Nel salto conclusivo della gara Abigail Strate arriva a 130.5m e con 247.4 punti totali supera Pinkelnig, che si ferma a 246.0. Kvandal con un fantastico salto da 132.5m, nonostante l’atterraggio a piedi uniti che le vale 126.9 punti, conferma la seconda posizione con un totale di 254.5 punti. Conferma il primo posto Nika Prevc, che con un salto di 130m e 132.2 punti conquista un totale di 267.4 punti.

Se si dovessero contare solamente i podi di una singola famiglia, per numero di singoli individui contiamo i Cochran-Siegle (sci alpino), gli italiani Huber (bob e slittino) e i Prevc (salto con gli sci).