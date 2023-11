Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre reduci da due vittorie di fila anche se in lotta per obiettivi ben diversi: i bianconeri possono portarsi provvisoriamente in testa con un successo, i sardi vogliono uscire ulteriormente fuori dalla zona calda. Chi vincerà all’Allianz Stadium? Appuntamento alle ore 18 di sabato 11 novembre, ecco le scelte dei due tecnici, Allegri e Ranieri.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-CAGLIARI

JUVENTUS: Szczesny – Gatti, Bremer, Rugani – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic – Vlahovic, Chiesa.

CAGLIARI: Scuffet – Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello – Deiola, Prati, Makoumbou – Mancosu – Oristanio, Luvumbo.