Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Juventus e Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Per il big match di questa giornata Gasperini dovrà fare nuovamente a meno di Zappacosta e Zapata, un leitmotiv della stagione nerazzurra. Nuovi problemi muscolari per entrambi, che nel corso dei primi mesi erano stati già costretti a saltare numerose gare. Tanti dubbi anche per Max Allegri, che perlomeno ha ritrovato un Federico Chiesa sempre più in condizione e schierabile con un minutaggio importante. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik

ATALANTA: Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle, Boga, Lookman, Hojlund