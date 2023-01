Formazioni ufficiali Inter-Hellas Verona, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Hellas Verona, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. L’Inter di Simone Inzaghi vuole tornare al successo dopo il pareggio di Monza, ma deve fare i conti con ancora diverse assenza a causa di infortuni. Inoltre la Supercoppa è alle porte. Contro l’Hellas non sarà semplice, dato che gli scaligeri sono partiti bene in questo 2023 con quattro punti in due giornate. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-HELLAS VERONA

INTER: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric