Highlights e gol Rimini-Entella 1-4, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 11

Gli highlights e i gol di Rimini-Entella 1-4, match valevole per la ventiduesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Poker degli ospiti, che lasciano l’Emilia Romagna con tre punti in tasca e una convincente prestazione. Gara decisa dalla doppietta di Merkaj e dalle reti di Morosini e Rada. Inutile il momentaneo gol dell’1-2 targato Rossetti. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori marcature della partita.