Formazioni ufficiali Genoa-Roma, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Genoa-Roma, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Gilardino hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica ma soprattutto per scuotersi dopo un avvio di stagione in salita. Obiettivo tre punti anche per i giallorossi, reduci dal passo falso di Torino e chiamati a risalire la china in fretta per evitare che le dirette concorrenti scappino. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 28 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-ROMA

GENOA: In attesa

ROMA: In attesa