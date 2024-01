Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Freschi di semifinale di Coppa Italia raggiunta, i viola vanno a caccia di una vittoria anche in campionato, per riscattare il ko di Reggio Emilia e per consolidare il quarto posto. In visita al Franchi arriva l’Udinese, che ha bisogno di punti salvezza al fine di evitare di ritrovarsi invischiato nella bagarre. Di seguito le scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Gabriele Cioffi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Arthur, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All. Italiano.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura. All. Cioffi