Formazioni ufficiali Egitto-Mozambico: Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Egitto-Mozambico, gara inaugurale della Coppa d’Africa 2024. Dopo Nigeria e Costa d’Avorio, debutta un’altra nazionale tra le favorite per il titolo. Si tratta dell’Egitto, che magari ha qualcosa in meno rispetto alle rivali ma ha anche un certo Mo Salah, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Il primo match non è mai facile, tuttavia il Mozambico è un avversario più che abbordabile. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EGITTO: In attesa

MOZAMBICO: In attesa