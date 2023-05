Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre sono appaiate a quota 46 punti in classifica e andranno a caccia di una vittoria per tentare di chiudere al meglio la stagione. Secondo i bookmakers partiranno favoriti i viola, reduci però dalla sconfitta contro il Basilea nella semifinale d’andata di Conference League e determinati a riscattarsi. C’è tuttavia il rischio che la testa sia già al match di ritorno, perciò i friulani proveranno ad approfittarne. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 14 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-UDINESE

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Castrovilli; Ikonè, Barak, Brekalo; Kouamè. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodo, Bonaventura, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Martinez Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode. All. Italiano

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Samardzic; Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Udogie, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Pafundi. All. Sottil