Formazioni ufficiali Fiorentina-Spezia, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spezia, match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022/2023. I viola sono reduci dalla vittoria per 2-0 a Cremona nella semifinale di andata della Coppa Italia, e non perdono dal 12 febbraio tra campionato e Europa. Spezia a caccia di punti per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Appuntamento oggi alle ore 14.30. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina: Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli; Ikone, Cabral, Sottil

Spezia: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Wisniewski; Ekdal, Bourabia, Zurkowski; Gyasi, Nzola, Maldini