Benfica-Inter, l’ex Joao Mario: “Servirà possesso palla, mancato contro il Porto”

Joao Mario ha parlato alla stampa dopo la sconfitta del Benfica nel big match del campionato portoghese con il Porto, riferendosi soprattutto al match di martedì contro la sua ex Inter nei quarti di finale di Champions League. “Siamo ancora avanti in classifica con sette punti di vantaggio, è stata una partita strana – ha commentato Joao Mario – Non siamo riusciti a gestire il possesso palla come al solito, dovremo ritrovare questa capacità contro l’Inter per evitare di rendere pericolosi i nostri avversari. In campionato abbiamo un buon vantaggio, anche manca ancora molto.”